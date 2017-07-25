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Узбекистан впервые займется обучением пилотов гражданской авиации

Самолеты Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Узбекистан впервые займется обучением пилотов гражданской авиации на уровне международных стандартов. Как сообщает интернет-издание Podrobno.uz, соответствующее постановление об этом на днях подписал премьер-министр республики Абдулла Арипов.

Как следует из текста документа, на базе Учебно-тренировочного центра Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» организовываются курсы подготовки пилотов гражданской авиации из числа авиационного персонала с высшим техническим образованием.

Основными задачами курсов подготовки также определены разработка учебных планов и программ, методической литературы по соответствующим направлениям с учетом передового опыта ведущих зарубежных высших образовательных учреждений в сфере гражданской авиации, развитие партнерских связей с ними и научными центрами.

При этом Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов в двухмесячный срок поручено обеспечить организацию разработки и утверждение учебных программ курсов подготовки, предусмотрев выдачу сертификата об их окончании.

Источниками финансирования расходов по организации и налаживанию деятельности курсов определены собственные средства НАК «Узбекистон хаво йуллари», а также другие источники, не запрещенные законодательством.

До этого в узбекской авиакомпании действовала система, когда молодые пилоты проходили теоретическое обучение в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, а практическое – в Учебно-тренировочном центре НАК в Ташкенте.

Учебно-тренировочный центр располагает на сегодняшний день современными процедурными и полнофункциональными авиационными тренажерами, комплексом аварийно-спасательной подготовки, а также инструкторско-преподавательским составом, способным обеспечить теоретическую и практическую подготовку пилотов в соответствии с международными стандартами в области гражданской авиации.

Здесь работают современные тренажеры для Boeing-757/767, А320 и Full-flight симулятор Ил-114-100. Данные тренажеры позволяют проводить тренировку экипажей в условиях максимально приближенных к реальным.

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