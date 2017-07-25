Президент Кыргызстана объяснил причину обиды Турции

В ходе своей традиционной ежегодной пресс-конференции, которая прошла 24 июля в городе Чолпон-Ате, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объяснил обиду Турции тем, что Кыргызстан отказался закрыть образовательные учреждения «Сапат» (ранее «Себат»), сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода). Он отметил, что в них дают хорошее образование, а потому закрываться они не будут.

Глава государства напомнил, что у Кыргызстана теперь 35% доли в новом международном образовательном учреждении, которое носит название «Сапат». «Посол Турции в КР сказал, что в Кыргызстане работает 3500 человек Гюлена, видимо, имея в виду преподавателей «Сапата», но это не верно», – добавил он.

Кроме того, у Алмазбека Атамбаева поинтересовались его мнением относительно того, что экс-муфтий КР Чубак ажы Жалилов в ходе своей поездки по США встретился с проживающим там турецким религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом. На что президент КР напомнил о том, что Чубак ажы Жалилов «сейчас не занимает никакую официальную должность, а значит, может встречаться, с кем захочет».

Турецкая сторона в свою очередь выразила обеспокоенность этой встречей. Напомним, Турция обвинила в попытке неудавшегося государственного переворота, произошедшего 15 июля 2016 года, Фетхуллаха Гюлена и его последователей. По подозрению в том, что являются «гюленовцами», в Турции были уволены десятки тысяч человек, многие арестованы.