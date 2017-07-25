СМИ: Трамп может поменять генерального прокурора

Президент США Дональд Трамп может назначить на пост генеральногопрокурора бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает американской сайт Axios со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время должность генпрокурора занимает Джефф Сешнс.

Газета The New York Times писала, что Трамп «сожалеет» о назначении Сешнса генпрокурором США. В интервью газете Трамп заявил, что он никогда бы не назначил Сешнса на этот пост, если бы знал, что тот самоустранится от расследования вмешательства России в выборы в США.

Ранее сообщалось, что Сешнс не планирует уходить с поста, несмотря на критику Трампа.

В марте Сешнс взял самоотвод от расследования влияния России на президентские выборы прошлого года. Свое решение генпрокурор объяснил давлением со стороны средств массовой информации. Американской прессе стало известно, что генпрокурор встречался тогдашним с послом России в США Сергеем Кисляком, хотя на слушаниях в сенатском комитете он утверждал, что не встречался с представителями Кремля.