Теракт в Пакистане. Погибли не менее 25 человек

В пакистанском городе Лахоре, провинция Пенджб, произошел взрыв. По предварительным данным погибли не менее 25 человек, включая 10 полицейских, более 50 ранены. В МВД Пакистана не исключают, что количество жертв может вырасти, так как многие пострадавшие получили тяжелые ранения.

Ответственность за взрыв взяли на себя пакистанские представители движения «Талибан» (запрещено в Узбекистане).

Взрыв осуществил террорист-смертник. Он подъехал на мотоцикле ко входу на рынок. По данным МВД Пакистана, целью преступника были полицейские, в тот момент находившиеся на рынке.

Ранее в понедельник в Кабуле взорвался автомобиль, в котором находились террористы-смертники. Погибли около 40 мирных граждан. Более 40 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя экстремисты из «Талибан».