На юге Узбекистана два человека умерли от геморрагической лихорадки

47-летняя жительница села «Ханабад» в Каршинском районе Кашкадарьинской области и 16-летний подросток скончались от опасного инфекционного заболевания. С мая по 18 июля в данной области были зарегистрированы 98 случаев укусов клещей.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях лечащий врач кашкадарьинской клиники, все усилия его коллег спасти жизнь двух пациентов не увенчались успехом.

– У обоих пациентов подтвердилась геморрагическая лихорадка. У обоих было тяжелое состояние. Женщина продержалась 12 часов, а подростка мы лечили около двух недель. Но потом у него началось воспаления головного мозга (энцефалит) и отказ почек. В результате, подросток скончался, – говорит лечащий врач.

По словам сотрудника центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кашкадарьинской области, после смерти двух человек в селе «Ханабад» был создан специальный штаб и начались проверки:

– Мы организовали штаб, случаи укусов клещей были обнаружены еще у 14 человек. Мы провели консультации. В настоящее время состояние этих людей хорошее, все они здоровы, – сказал сотрудник СЭС.

По его словам, с мая по 18 июля в Кашкадарьинской области были зарегистрированы 98 случаев укусов клещей.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник департамента здравоохранения Каршинского района, в настоящее время еще три человека госпитализированы в районные больницы в результате укусов клещей. Они находятся под наблюдением врачей.

​По его словам, в целых предотвращения распространения заболевания в соседних к «Ханабаду» селах были проведены дезинфекционные работы.

– Ветеренары обработали коровники, помыли коров лекарством против клещей и сделали им инъекции. Патронажные медсестры ходили по домам, объясняли людям, как надо вести себя во время укуса клеща. Советовали незамедлительно обращаться в больницу при укусе клеща, – сказал нашему репортеру сотрудник департамента здравоохранения Каршинского района.

Сотрудник центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кашкадарьинской области сообщил «Озодлику», что так как заболевание у людей началось от укуса клеща, в настоящее время по всей области проводится вакцинация домашних животных.

Репортер нашего радио связался по телефону с начальником Управления здравоохранения Кашкадарьинской области Тулкином Расуловым, чтобы получить комментарий о случаях смерти людей от укуса клеща. Но услышав вопрос нашего репортера, чиновник отключил свой телефон.

Напомним, что и в предыдущие годы в Узбекистане наблюдались случаи смерти людей от геморрагической лихорадкой.

В августе 2015 года в Яккабагском районе Кашкадарьинской области три человека скончались от геморрагической лихорадки.

Летом того же года у жителя Самаркандской области была диагностирована геморрагическая лихорадка.

В августе 2013 года в Ходжалийском районе Каракалпакстана от геморрагической лихорадки погибло около десяти человек.

Геморрагическая лихорадка считается опасным инфекционным заболеванием.

По этой причине врачи предупреждают, что в случае наблюдения признаков этого заболевания, человеку необходимо в течение первых 3-5 дней оказать первую медицинскую помощь. В противном случае, заболевание может закончиться летальным исходом.

При заболевании геморрагической лихорадкой у человека наблюдаются не только повышенная температура, но и тошнота, рвота, ​боли в животе, головные боли, боли в суставах и мышцах, появление багрово-синих пятен на кожных покровах, носовые кровотечения, повышенная кровоточивость десен, кровоизлияния в кожу и слизистые.