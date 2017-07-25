В ГУВД объяснили разрушение надгробных памятников на кладбище «Домбрабад»: во всем виноват ветер

Сотрудники правоохранительных органов проверили территорию Домрабадского кладбища в Ташкенте после того, как стало известно о разрушениях надгробных памятников.

По словам очевидцев, которые на днях пришли почтить память своих родных, на территории кладбища произведена рубка деревьев, которая стала причиной разрушений.

Как передает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД, в результате осмотра территории карты № 137 было установлено, что «на местах захоронений действительно лежат сломанные ветки деревьев и на надгробных памятниках имеются повреждения».

По словам директора кладбища Нишонова Х.А., а также работников кладбища Нуриддинова О.C. и Шерматова Р.Д., в результате сильных ветров весной текущего года на территории кладбища были сломаны деревья и ветки, которые привели к повреждениям памятников.

«Так как кладбище имеет большую территорию, его работники не успели полностью произвести очистку и ремонт. В настоящее время работы по очистке кладбища продолжаются, после чего поврежденные памятники будут восстановлены», – отмечают в ГУВД.