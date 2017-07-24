На Домрабадском кладбище неизвестные разрушили надгробные памятники

Надгробные памятники были разрушены неизвестными лицами на территории Домрабадского кладбища в Ташкенте, сообщает Podrobno.uz. По словам очевидцев, которые пришли почтить память своих родных, на территории кладбища произведена рубка деревьев, которая и стала причиной разрушений.

Фотографии с места происшествия появились в социальной сети Facebook накануне. Люди в откровенном недоумении и поражены случившемся.

«Приехав на Домбрабадское кладбище, мы просто ужаснулись такому кощунству: пилят деревья и не смотрят, в каком месте спиливают, ведь под ними находятся памятники», – пишет автор фотографий.

Каждый пятый памятник разрушен, вокруг захоронений теперь одни руины, груды камней, разбитые портреты и погнутые кресты, делятся очевидцы.

«Люди, приехав на кладбище, шокировались. Старики тряслись от увиденного,рыдали от ужаса в администрации. Это невозможно передать. Кто понесет за это ответственность? Кто все это восстановит?», – задаются вопросом люди.

«Только приехали оттуда, много преувеличили, повреждения памятников есть, но немного, много сломанных на 137 карте. Встретили людей, которые обрезали ветки, они сказали, что просто убирают сухие ветки и наводят порядок. Памятники, которые повредили, восстановит администрация кладбища», – пишет другой пользователь соцсетей.