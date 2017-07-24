В Ташкенте открылась выставка фотографа Умиды Ахмедовой, которая не раз подвергалась преследованиям со стороны властей

В Ташкенте сегодня открылась двухдневная выставка известного кинодокументалиста и фотографа, члена Союза кинематографистов Узбекистана Умиды Ахмедовой. Выставка под названием «Смирное небо» проходит в частной арт-галерее «Zero Line Gallery».

24 июля в частной галерее «Zero Line Gallery» в Ташкенте открылась фотовыставка узбекского кинодокументалиста и фотографа Умиды Ахмедовой под названием «Смирное небо».

На выставке будут представлены фото- и видеоматериалы Ахмедовой, собранные исключительно в течение прошлого года.

– Моя выставка проходит в частной галерее. Я познакомилась с руководителем этой галереи Беллой Сабировой, когда посетила выставку Вячеслава Ахунова. Тогда она сказала мне, что я также могу организовать в этой галерее свою выставку. Таким образом, мне удалось организовать свою выставку. Я очень волнуюсь. Потому что хочу, чтобы мои работы увидели мои узбекистанцы, особенно молодежь, чтобы она не ограничилась отфотошопленными изображениями пейзажей и фотографиями со свадеб. Фотография и видеоарт – это современное искусство! Я считаю, что искусство должно быть не только средством для выражения чувств и эмоций, но и посредником, с помощью которого можно поднять социально значимые проблемы в обществе, – сказала «Озодлику» Умида Ахмедова.

Выставки Умиды Ахмедовой проходили в Фергане («Сюжеты на пересеченной местности», 2008), в Копенгагене (2006), Нижнем Новгороде (2010), Ростове-на-Дону (2010) и Тбилиси.

Умида Ахмедова является победителем конкурса «Пресс Фото России-2004» в номинации «Современная фотография Средней Азии». Серебряный медалист фотоконкурса в честь 40-летия Победы (Москва, 1985).

Умида Ахмедова известна также такими проектами, как фотоальбом «Женщины и мужчины: от рассвета до заката» (издан в 2007), посвященный жизни в сельских районах страны и узбекским традициям с акцентом на гендерное неравенство, а также документальный фильм «Бремя девственности» (2008).

В мае 2016 года Умида Ахмедова была удостоена Международной премии Вацлава Гавела, вручаемой за инакомыслие в творчестве, с формулировкой «За креативный протест».

В 2010 году Умида Ахмедова была обвинена властями в клевете и оскорблении узбекского народа. Уголовное дело против Ахмедовой было возбуждено в мае 2009 года. Тогда узбекское агентство по печати и информации одним из первых выступило с заявлением против Ахмедовой.

Пикет российских правозащитников в поддержку Умиды Ахмедовой возле посольства Узбекистана в Москве, 11 февраля 2010 года.

Причиной тому послужил фотоальбом Умиды Ахмедовой «Женщины и мужчины: от рассвета до заката», изданный в 2007 году при поддержке «Гендерной программы посольства Швейцарии», а также документальный фильм «Бремя девственности», созданный Умидой Ахмедовой совместно с ее супругом Олегом Карповым.

В экспертном заключении Центра мониторинга в сфере массовых коммуникаций агентства информации и коммуникаций приводился вывод о том, что ее авторский фотоальбом и документальный фильм являются ненаучными и необоснованными.

Суд признал виновной ее по двум статьям уголовного кодекса – «Клевета из корыстных или иных низменных побуждений» и «Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации». Позже Умида Ахмедова была освобождена от уголовного наказания по амнистии.

В 2014 году Ахмедова, ее сын и еще несколько активистов были приговорены к большому штрафу за проведение пикета в поддержку Евромайдана возле здания посольства Украины в Ташкенте.

В этом году работы фотохудожницы были запрещены для показа на ташкентской выставке «Бир макон» в Ташкенте.