В Казахстане бывшие топ-менеджеры страховой компании приговорены к тюрьме

Суд в Алматы огласил приговор по делу о предполагаемом мошенничестве в страховой компании Amanat Insurance. Суд признал бывшего председателя компании Зауре Сеитову и двух бывших управляющих директоров виновными в «подделке документов» и «мошенничестве» и определил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на два года пять месяцев 28 дней, сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, Зауре Сеитова, Светлана Писарева и Гульжан Жаутикова, «под предлогом получения компенсационных выплат при расторжении трудовых договоров» якобы завладели денежными средствами страховой компании, используя «заведомо подложные документы».

Суд назначил им по пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии средней безопасности, зачел время содержания под стражей и на основании закона об амнистии сократил им срок на половину неотбытой части срока наказания.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 15 дней со дня его провозглашения.