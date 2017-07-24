На встрече журналистов с Атамбаевым не разрешили вести прямую трансляцию

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев даёт сегодня традиционную ежегодную пресс-конференцию. По информации его пресс-службы, на это мероприятие, которое проводится на берегу озера Иссык-Куль в Иссык-Кульской области, аккредитовано несколько десятков журналистов, а также политологи и эксперты.

Как сообщает корреспондент «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) с места событий, с пресс-конференции президента не разрешили вести прямую трансляцию. Сам Алмазбек Атамбаев прибыл на встречу без галстука, подчеркнув неформальный формат брифинга.

Это третья подобная пресс-конференция Атамбаева, чей срок президентства заканчивается в этом году, на берегу озера Иссык-Куль. Перед началом сегодняшней встречи он сказал, что это его последняя летняя пресс-конференция в качестве президента Кыргызстана, и добавил, что до 1 декабря 2017 года в стране, возможно, будет избран новый глава государства.

Срок полномочий Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Президентские выборы назначены на 15 октября.