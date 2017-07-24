В Турции журналистов судят по обвинению в «терроризме»

17 сотрудников турецкой оппозиционной газеты, как ожидается, предстанут сегодня перед судом в Турции по делу «о терроризме». Большая часть подсудимых была задержана в октябре, во время чрезвычайного положения, объявленного в стране после неудавшейся попытки государственного переворота в июле 2016 года. В организации путча власти обвинили проживающего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

Суд над журналистами и менеджерами светской газеты «Джумхуриет» вызвал обеспокоенность по поводу свободы прессы в Турции при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. В случае признания их виновными, подсудимым грозят различные тюремные сроки до 43 лет. Сотрудникам «Джумхуриет» предъявлен ряд обвинений – от утечки госсекретов и связей с так называемым «гюленовским движением» до оказания содействия террористическим организациям, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).

В совместном заявлении группа прессозащитных организаций заявила, что «дело направлено на то, чтобы заставить молчать «Джумхуриет», один из немногих оппозиционных голосов в стране». Согласно прессозащитной организации P24, в тюрьмах в Турции находятся 166 журналистов, большинство из которых были взяты под стражу во время режима ЧС. Эрдоган ранее в этом месяце заявил, что в застенках в Турции находится лишь «два журналиста».