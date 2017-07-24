Двое казахстанцев приговорены к тюрьме «за кражу невесты»

В казахстанском городе Актобе судебное разбирательство в отношении двух местных жителей по делу «о попытке похищения невесты» завершилось тюремными сроками.

Как сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода), Санат Умирзак, обвиненный в сговоре на похищение человека, приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы, его предполагаемый сообщник Алдаберген Жумажанов осужден на пять лет. Ранее Жумажанов был судим к условному сроку по другому делу.

Инцидент произошел 14 июня у городского рынка. В суде потерпевшая заявила, что спаслась благодаря сотрудникам охраны рынка. По материалам суда, Умирзак и Жумажанов наняли машину до города Хромтау. Мотивом действий 21-летнего Умирзака в суде назвали «его размолвку с невестой» и попытку привести новую, чтобы избежать позора перед готовившимися к свадьбе родственниками.

Согласно приговору, осуждённые должны отбывать наказание в колонии общего режима.