При нападении у посольства Израиля в Аммане один человек убит

Один человек убит, еще двое ранены в результате вооруженного нападения в посольстве Израиля в Иордании в воскресенье.

По данным полиции Аммана, перед нападением на территорию жилого комплекса посольства вошли два работника мебельной фирмы. Один из них был застрелен. Ранения получили другой иорданец и гражданин Израиля. Они госпитализированы. Пострадавший израильтянин – в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, персонал посольства эвакуируют.

Израильские власти не комментируют случившееся и ввели ограничения на освещения СМИ событий в Аммане.

В пятницу тысячи людей приняли участие в демонстрации в Аммане против введенных Израилем ограничений на вход на Храмовую гору в Иерусалиме.