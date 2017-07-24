В Кабуле прогремел взрыв, сообщают о примерно десятке погибших

Власти Афганистана сообщают о нескольких погибших и раненных в результате взрыва, прогремевшего сегодня в квартале в западной части Кабула. По сообщениям полиции, смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Точное число погибших в результате взрыва 24 июля пока неизвестно. Изначально министерство здравоохранения Афганистана сообщало о 12 погибших и 10 раненых. Однако другие источники сообщают, что число погибших составляет восемь человек.

По информации пресс-секретаря министерства здравоохранения, предполагаемый нападавший погиб при атаке. По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша, взрыв прогремел в Третьем полицейском участке в западной части Кабула.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения сказал новостному агентству DPA, что взрыв произошел у дома Мохаммада Мохакика, заместителя афганского премьер-министра Абдуллы Абдуллы. В офисе Мохакика сказали, что он не пострадал.

В квартале, в котором прогремел взрыв, проживают хазарейцы, преимущественно шиитское этническое меньшинство в Афганистане, население которого в основном составляют сунниты. Члены этой этнической группы нередко подвергались нападениям «Талибана» и других суннитских экстремистских движений, действующих в Афганистане и Пакистане. Ни одна группировка пока не заявила об ответственности за это нападение.