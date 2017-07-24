Чтобы побороть пьянство, жители кыргызского села скупили и уничтожили весь алкоголь

«Там где водка, царит безнравственность. Там где водка, там нет культуры. А этот год, вы знаете, президент объявил годом культуры и нравственности», – говорит один из местных жителей, который принимал участие в уничтожении водки.

Сотни бутылок пива и водки уничтожили в селе Жапалак на юге Кыргызстана. Местные жители выкупили весь алкоголь в деревне, отвезли его на минигрузовиках на свалку и выкинули. Для верности по разбитым бутылкам и банкам даже проехались на бульдозере. Так жители села Жапалак решили побороть пьянство и стать ближе к заветам ислама.

На то, чтобы выкупить всю алкогольную продукцию в местных магазинах, сельчане собрали почти 300 тысяч сомов. Это примерно $4000. Теперь продавать спиртные напитки в киосках и торговых точках села Жапалак запретят. Продавцы, нарушившие правило, будут оштрафованы на 10 тысяч сомов, что составляет около $150.

Решение об этом жапалакцы приняли на сельском сходе. Местные священнослужители поддержали инициативу активистов и призвали всех остальных отказаться от употребления алкоголя.

«Мы все готовы дружно поддержать борьбу с этой проклятой водкой. Это большой грех. Мы также поддерживаем введение штрафа для магазинов. Я думаю никто не выступит против», – говорит мулла Убайдулла ажы Сарыбаев.



«Мы сами должны перестать заходить в магазины, где продают водку, –уверен житель села, – говорит один из местных жителей, – если мы будем покупать там лишь продукты питания, они сами перестанут продавать алкоголь. Там где водка, царит безнравственность. Там где водка, там нет культуры. А этот год, вы знаете, президент объявил годом культуры и нравственности».

Причиной столь радикального решения сельчан стало недавнее трагическое происшествие. Один из жителей села Жапалак, напившись, убил свою жену. Запрет на продажу алкоголя, по мнению местных старейшин, решит не только проблему преступности, но и объединит молодежь.

Это не первая инициатива полного запрета продажи спиртных напитков в Кыргызстане. Такие же акции проводили и жители других областей. В отдельных селах республики до сих пор действует запрет на реализацию спиртного.

«Мы должны думать о будущем, – говорит житель села, – распитие алкоголя ни к чему хорошему не приведет. Мы видим, что Жапалак с теми, кто пьет. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу».