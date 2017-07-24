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Новости

В Туркменистане демонтировали еще один позолоченный памятник Ниязову

Памятник бывшему президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову на улице Магтымгулы, Ашхабат.

Позолоченный памятник бывшему президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, расположенный на улице Магтымгулы перед зданием министерства внутренних дел в центре Ашхабата, демонтирован, сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода).

Несколько месяцев назад территория вокруг памятника была отгорожена в связи с ремонтными работами, которые, по словам местных жителей, продолжались в течении четырех месяцев.

Власти Туркменистана, официально не сообщавшие о планах по сносу памятника прежнему президенту, установленного в Ашхабате в начале 2000-х годов, причины демонтажа также не комментируют. Об этом не сообщают и национальные СМИ Туркменистана. Что стало с позолоченным памятником бывшему президенту Туркменистана Сапармураду после демонтажа, остается пока неизвестным.

Во время правления Сапармурада Ниязова Туркменбаши, руководившего Туркменистаном в 1985-2006 годах, были установлены сотни его памятников и бюстов по всей стране.

Крупнейшая позолоченная статуя Ниязова, располагавшаяся на «Монументе Нейтралитета» на центральной площади Ашхабата в 1998-2010 годах, была демонтирована и в 2011 году перенесена на новое место. Согласно официальным данным, стоимость демонтажа и переноса позолоченного памятника обошлась бюджету страны в 50 миллионов долларов США.

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