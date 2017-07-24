Умер первый легальный миллионер в СССР Артем Тарасов

Скончался первый легальный в СССР миллионер Артем Тарасов. Об этом сообщила поздно вечером гражданская жена Артема Елена Дмитрук Агентству Федеральных расследований. Тарасову было 67 лет.

Артем Тарасов родился в 1950 году в Москве и приобрел известность в СССР и за рубежом, как первый легальный советский миллионер, которому была выписана заработная плата в 3 миллиона рублей за январь 1989 по решению возглавляемого им кооператива «Техника» из прибыли этого кооператива. Были заплачены все налоги с этой заработной платы – только налог за бездетность составил для Тарасова 6 процентов от зарплаты или 180 000 рублей. Заместитель Тарасова по кооперативу, который тоже получил заработную плату в 3 миллиона рублей, будучи членом КПСС уплатил членские взносы в партию – в размере 3 процентов от заработной платы – 90 000 рублей. Это вызвало шок в советском обществе и волну обсуждений в СССР.

Артем Тарасов избирался народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал.

До последнего момента работал председателем совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года – член партии «Яблоко». На выборах в Государственную думу 2016 года возглавил региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвинут также кандидатом по одномандатному округу.