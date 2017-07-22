Высококвалифицированных ташкентских врачей решили сослать на работу в отдаленные регионы Узбекистана

После критических выступлений президента Узбекистана Шавката Мирзияева о необходимости реформирования системы здравоохранения, власти приняли решение отправить высококвалифицированных врачей ташкентских клиник на работу в регионы республики. Однако большинство ташкентских врачей отказываются покидать столицу и ехать на работу в отделенные области страны.

Во время совещания в Министерстве здравоохранения Узбекистана, состоявшегося 16 июля этого года, премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что в скором времени заведующие отделами в республиканских клиниках в Ташкенте будут отправлены на работу в регионы республики в качестве главных врачей областных больниц.

Главврачей областных клиник оставили без работы

По словам 32-летнего онколога одного из специализированных республиканских медицинских центров, который принял участие в совещании в Минздраве, «десятки опытных главных врачей областных клиник волюнтаристским образом, несправедливо были уволены с занимаемых должностей».

– Я спросил у премьер-министра относительно дальнейшей судьбы главных врачей областных клиник, на что он ответил мне следующее: «Пусть идут и работают, где хотят». Я знаком с многими главврачами областных клиник, они очень опытные врачи. Это очень плохо, что на их карьере ставят крест, – говорит собеседник.

Решение принято и обжалованию не подлежит!

Сотрудник Министерства здравоохранения сообщил «Озодлику» о том, что список высококвалифицированных ташкентских специалистов, которые в скором времени будут отправлены на работу в областные клиники Узбекистана, уже готов.

Данный список состоит из 34 страниц. Сотрудник Минздрава отправил в редакцию «Озодлика» первые три страницы составленного списка, в которых написано, что имеющие профессорские звания 52 специалиста высшей категории столичных медицинских центов республиканского значения, рекомендованы на должности главных врачей областных клиник.

Согласно данному списку, руководитель отдела химиотерапии Республиканского специализированного научно- практического медицинского центра онкологии и радиологии, кандидат медицинских наук, профессор Данияр Пулатов возглавит Хорезмский областной диспансер онкологии.

Недовольство врачей

Ознакомившись со списком назначений, репортер «Озодлика» смог пообщаться на анонимных условиях с одним из ташкентских врачей, которого решили отправить на работу в Каракалпакстан.

Собеседник, который является одним из малочисленных в Центральной Азии высококвалифицированных специалистов в области онкологии, и работает заведующим отдела в одном из медцентров республиканского уровня в Ташкенте, назвал свое новое назначение «ссылкой».

– Я принял участие и на встрече президента с медицинскими работниками, и на встрече с премьер министром. Мое мнение однозначно. Решение отправить в отдаленные области сотрудников, которые годами повышали свою квалификацию в медицинских центрах республиканского уровня и смогли стать профессионалами своего дела, приведет к негативным последствиям. Во-первых, они отдалятся от непосредственной врачебной практики и превратятся в чиновников. Высококвалифицированный медицинский специалист, который будет вынужден заниматься работами прораба, сельскохозяйственными работами, будет отправлять своих подчиненных на сбор хлопка и займется хозяйственными делами областной больницы, в конечном итоге лишится своего профессионального навыка. Помимо прочего, новость о том, что я оставлю Ташкент и поеду вместе с семьей в Каракалпакстан, повергла меня в состояние сильного стресса, – сказал собеседник.

Тренинг патриотизма

Как говорит репортеру «Озодлика» сотрудник Минздрава Узбекистана, «отказываясь ехать в отдаленные регионы, привыкшие к столичным условиям ташкентские врачи поступают совсем непатриотично».

– Поэтому, перед тем, как отправить их в области, мы проводим с ними беседы. Также запланированы занятия тренинга. Мы проводим работу по созданию для них льготных условий, – сказал чиновник Минздрава.

По словам ферганского правозащитника Абдусалома Эргашева, группа, проводившая в Ферганской области тренинг в рамках проекта Минздрава, 21 июня в срочном порядке выехала в Ташкент.

Как говорит Эргашев, их вызвали в столицу для того, чтобы они провели тренинги для ташкентских медиков, которые в скором времени возглавят областные клиники.

По словам сотрудника Ферганского областного управления здравоохранения, 22 июля тринадцать главных врачей центральных больниц в Ферганской области были вызваны в Ташкент.

Он говорит, что главврачи областных клиник выехали в столицу после специального приказа о передаче своих полномочий новым руководителям.

Неоднократные попытки репортера «Озодлика» связаться с Министерством здравоохранения Узбекистана для получения комментария пока не дали положительного результата.