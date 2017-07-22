Казахстан отказался покупать электричество у Кыргызстана

Переговоры Кыргызстана с Казахстаном о поставках электроэнергии не увенчались успехом. К положительному результату принесли длительные переговоры с Узбекистаном, которому с 16 июня начат экспорт электричества. Об этом говорится в информации по водно-энергетической ситуации в 2017 году ОАО «Электрические станции» Кыргызстана, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Компания отмечает, что в этом году прогнозировался избыток воды в Токтогульском водохранилище, в эквиваленте электроэнергии около 1,5 миллиарда кВт/ч. Со стороны ОАО «Электрические станции» были начаты переговоры с потенциальными покупателями Казахстана и Узбекистана по поставкам электроэнергии. В итоге удалось договориться с узбекской стороной. С 16 июня начата поставка электроэнергии в Узбекистан по цене 2 цента. По контракту до октября планируется экспортировать 1,25 миллиарда кВт/ч.

Но этого объема экспорта электроэнергии недостаточно, чтобы избежать переполнения Токтогульского водохранилища, отмечают «Электрические станции». Приток воды к водохранилищу за второй квартал 2017 года составил 8 миллиардов кубометров при норме 4,98 млрд, что на 62 процента больше средне­многолетнего притока воды.

Для снижения скорости наполнения Токтогульского водохранилища с 12 июля были начаты технические попуски воды с Таш-Кумырской, Шамалды-Сайской и Уч-Курганской ГЭС, при этом Токтогульская ГЭС несет нагрузку по покрытию собственного потребления электроэнергии и поставки электроэнергии Узбекистану.