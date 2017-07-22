В Ираке обнаружена девушка из Германии, убежавшая из дома

В Ираке обнаружена девушка из Германии, которая убежала из дома вскоре после обращения в ислам. Об этом, как информирует Associated Press, в субботу сообщила прокуратура Дрездена. 16-летний подросток, которую называют Линда У., в соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни, получает консульскую помощь от посольства Германии в Ираке, заявил прокурор Лоренц Хаазе.

Прокурор не подтвердил сообщения СМИ о том, что подросток из Пульшница в Восточной Германии сражался на стороне джихадистов в Мосуле. «Наша информация обрывается на прибытии девушки в Стамбул около года назад», – сказал он Associated Press, добавив, что дополнительные подробности о ее местонахождении в прошлом году были частью расследования. Несколько иностранных бойцов-женщин из группировки «Исламское государство» (запрещенной в ряде стран мира) были задержаны иракскими военными в Мосуле после взятия города. Однако Хаазе не смог подтвердить, была ли девушка частью группы.

Ранее на этой неделе иракские официальные лица заявили, что арестовали в Старом городе Мосула иностранную женщину, которую они считают немкой. Они сказали, что она была завербована арабским членом группировки «Исламское государство» через социальные сети.

Фотографии растрепанной молодой женщины в присутствии иракских солдат на прошлой неделе широко распространились в сети, но личность ее в то время не была установлена. Некоторые говорили, что это Линда У., в то время как другие идентифицировали ее как чеченского бойца «Исламского государства» или девушку-езидку, находившуюся в плену у исламистов.

Сотни немцев, в том числе несколько девушек и молодых женщин, в последние годы покинули страну, чтобы присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке. В то время как некоторые из них были убиты в результате боевых действий и взрывов смертников, а другие вернулись обратно в Германию, существует немало людей, пропавших без вести. Многие из них были радикализированы через социальные сети. Местные газеты сообщили в прошлом году, что Линда У., также была в контакте с членами «Исламского государства» через Интернет. Сначала она прикрывала волосы и носила длинные платья, а потом исчезла. Ее мать позже обнаружила под кроватью копию ее авиабилета в Турцию.