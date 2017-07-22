Пентагон: в Афганистане «по ошибке» погибли местные полицейские

В афганской провинции Гильменд в результате ошибочного воздушного удара США погибли 16 сотрудников национальной полиции и ранено двое гражданских лиц. Об этом официально заявили представители Пентагона и афганских властей.

21 июля Пентагон подтвердил, что воздушный удар США в провинции Гильменд привел к гибели сотрудников афганских сил безопасности. Афганские войска вместе с силами международной коалиции ведут ожесточенные бои, чтобы вернуть территорию в провинции Гильменд, которая по большей части находится под контролем талибов.



22 июля губернатор провинции Северный Бадахшан Афганистана объявил также, что 11 человек были убиты и шестеро ранены во время сражения с талибами. Сообщается, что 20 других членов местной полиции в отдаленном районе Тагаба также пропали без вести после перестрелки 21 июля. Область, где проходили боевые действия, находится в горном регионе, к которому трудно добраться, а телефонные контакты ненадежны.