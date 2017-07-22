В Дании арестован узбекистанец, подозреваемый в причастности к теракту в стамбульском клубе Reina

20 июля этого года суд города Вайле на юго-западе Дании вынес решение о заключении под стражу сроком на четыре недели 42-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в причастности к теракту в ночном клубе Reina в Стамбуле. В результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в ночь на 1 января 2017 года, которое было организовано еще одним узбекистанцем Абдулкадыром Машариповым, погибли 39 человек, еще десятки получили ранения.

Экстрадиционный запрос Турции

Заседание в суде города Вайле прошло за закрытыми дверями.

Как сообщил «Озодлику» корреспондент датской газеты The Vejle Amts Folkeblad Андерс Кристенсен, суд вынес решение о заключении 42-летнего узбекистанца под стражу, основываясь на материалах, предоставленных турецкой полицией.

В интервью газете The Vejle Amts Folkeblad адвокат Эрлинг Кристенсен подтвердил информацию о том, что 42-летний гражданин Узбекистана был отправлен в тюрьму в городе Колдинг 20 июля этого года.

По словам адвоката Кристенсена, его подзащитный был заключен под стражу на основании экстрадиционного запроса турецких властей.

Вместе с тем он добавил, что власти Дании не предъявляют узбекистанцу никаких обвинений. Как сказал в своем интервью датскому изданию Эрлинг Кристенсен, окончательное решение об экстрадиции узбекистанца в Турцию может принять генеральный прокурор Дании.

​Как пишет The Vejle Amts Folkeblad, полиция конфисковали несколько компьютеров и устройств, принадлежавших гражданину Узбекистана, который проживал в городе Вайле.

В начале гражданин Узбекистана был задержан сотрудниками Службы безопасности и разведки Дании 29 июня этого года. Основанием для его задержания стал запрос официальной Анкары, которая потребовала его экстрадиции в Турцию. Но после написания объяснительной узбекистанец был отпущен на свободу.

Второй раз его задержали 17 июля.

«Как говорится в экстрадиционном запросе Турции, получивший статус беженца в Дании в 2008 году гражданин Узбекистана (редакции «Озодлика» известны его имя и фамилия) обеспечивал оружием Абдулкадыра Машарипова, организовавшего вооруженное нападение на ночной клуб Reina», пишет издание The Vejle Amts Folkeblad.

Сорок пожизненных сроков

В результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года погибли 39 человек, еще десятки получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане, террористическая группировка «Исламское государство».

Исполнитель нападения – 34-летний выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов был задержан в Стамбуле спустя 16 дней после теракта.

Прокуратура Стамбула просила 40 пожизненных сроков и 2397 лет тюремного заключения для Абдулкадыра Машарипова.

Точная дата начала судебного заседания по делу «стамбульского стрелка», пока неизвестна.