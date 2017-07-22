В Узбекистане опубликовали молитвы для поступающих в вузы

Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало на своем сайте три молитвы для абитуриентов на экзаменах в ВУЗы.



Эти молитвы – на знание, коммуникативные навыки и удачу – «укрепляют веру и даруют спокойствие абитуриентам и их близким», сообщили в пресс-службе управления.

Первая молитва просит о благополучном завершении экзамена: «Господь, облегчи, не утруждай. Господь сделай благодатным завершение этого дела».

Вторая предназначена для улучшения навыков общения абитуриента:

«Господи! Раскрой мое сердце (для принятия твоих откровений). Облегчи мне дело. И развяжи узел на моем языке. Чтобы они понимали мою речь».

Третья просит увеличить «знания и понимание», чтобы абитуриент наилучшим образом проявил себя на экзамене.

В духовном управлении мусульман предупреждают, что лишь на молитвы полагаться не стоит, и залогом успеха на экзамене или при тестировании является, «прежде всего тщательная подготовка и изучение материала».