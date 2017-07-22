МИД Германии официально объявил о смене курса в отношениях с Турцией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Решение, по его словам, было принято по согласованию с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем.

По словам Габриэля, на каждое новое обострение со стороны Анкары в Германии «старались реагировать спокойно» в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. Но каждый раз в Берлине были «разочарованы» действиями Стамбула, особенно в последний год.

По словам министра, будут пересмотрены условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, госгарантии кредитов. Также, по его словам, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС. Германия обладает большим весом в ЕС в решении таких вопросов.

Помимо этого, МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, которые хотят посетить Турцию. Отношения с Турцией «невозможно развивать как прежде», – заявил Габриэль. Такую реакцию у него вызвал недавний арест в Стамбуле гражданина Германии Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) и еще пяти правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке терроризма.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын в ответ заявил, что «заявления МИД Германии рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны с приближающимися выборами в этой стране».