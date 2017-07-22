Число жертв столкновений в Иерусалиме возросло до трех

В Иерусалиме число жертв столкновений возросло до трех – погибли 3 палестинца. Пострадали более 370 человек, в том числе четверо полицейских.

Пока не установлено, кто именно открыл огонь. По неподтвержденным данным СМИ, один из палестинцев был застрелен еврейским поселенцем с Западного берега Иордана. Израильский телеканал сообщил о гибели 8-летнего ребенка от слезоточивого газа. Эта информация также пока не подтверждена.

Беспорядки начались, когда перед пятничной молитвой у Храмовой горы собрались тысячи палестинцев, которые отказались проходить через металлодетекторы. Протестующие начали бросать камни, пытаясь прорвать полицейские кордоны. Силы безопасности оттеснили демонстрантов, применив шумовые гранаты.

Ранее в пятницу на заседании глав силовых ведомств под председательством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было принято решение не поддаваться международному давлению и не смягчать меры безопасности в Старом городе, введенные 16 июля – после гибели двух полицейских при вооруженном нападении.

На Храмовой горе расположены одни из главных святынь мусульман – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Здесь же находились Первый и Второй Иерусалимский храмы – самое святое место для иудеев.