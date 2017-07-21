«Забудут послезавтра». Подводим итоги спора Навального и Стрелкова (Гиркина)

Алексей Навальный принял участие в, наверное, самых противоречивых политических дебатах. Оппозиционный политик принял вызов у Игоря Стрелкова (Гиркина) – фигуранта уголовного дела в Украине об убийстве и диверсионной деятельности.

Гиркин – Стрелков год назад объявил о создании Общерусского национального движения и стал выступать на небольшом интернет-канале. Именно он вызвал Навального на дебаты, а политик, который пользуется серьезной поддержкой в российском обществе, ответил согласием.

Бывший полевой командир задал Навальному три вопроса: как он будет бороться с коррупцией; как он собирается выстраивать отношения с Западом; и что Навальный, когда он станет президентом будет делать с Донбассом и Крымом.

В ответ Алексей Навальный записал свой ролик, и проанонсировал свои три вопроса: зачем Гиркин называл Путина гарантом свободы России; зачем Гиркин повторяет за Путиным чушь, что Запад – наши враги; и кто сбил малазийский Боинг MH-17 в июле 2014-го года.​

Монархия на базе Маркса: что нужно знать об Игоре Гиркине

Впервые о Стрелкове стало известно весной 2014 года. 12 апреля вооруженные люди во главе с ним захватили украинский город Славянск, который более чем на три месяца стал главным форпостом боевиков и важным идеологическим центром сбора для тех, кто решил присоединиться к пророссийским сепаратистам.

В последствии стала известна биография Игоря Гиркина: две войны в Чечне на службе в ФСБ, бессудные казни, о которых он рассказывал в своей переписке, работа на православного бизнесмена Константина Малофеева, движение военных реконструкторов, и новое прозвище - Стрелков, которым он хотел, чтобы его называли. В Украине против Стрелкова возбуждено несколько уголовных дел.

За месяц до аннексии Крыма в Симферополь под патронатом Русской Православной Церкви прибыла делегация с Афона – вместе с православной святыней «Дары волхвов».

На самом деле это была операция по разведке, ставшая первым шагом к вторжению российских военных в Украину — курировал ее спонсор вторжения на Донбасс Константин Малафеев и собственно Игорь Стрелков. Под видом православного турне команда будущих бойцов готовила военную операцию.

Весной и летом 2014 Игорь Стрелков и его бойцы захватили Славянск. Несколько месяцев Стрелков был фактически хозяином города. Славянск тогда находился под контролем его вооруженных банд. В городе было введено военное положение, по сути больше напоминающее бандитскую власть. Люди Стрелкова занимались мародерством, рэкетом, бандитизмом, насилием.

В Славянске в эти дни с подачи Стрелкова была введена смертная казнь. Приговоры подписывал он лично. Сам Стрелков впоследствии рассказывал в интервью – у нас действовал военный суд, законодательство 1941 года, введенное Сталиным. Точное число расстрелянных неизвестно. Сам он признавался, что отдал приказ казнить четверых.

«В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой Прогресс. Предупреждали же – не летать в «нашем небе». Это сообщение, написанное от имени Игоря Стрелкова, опубликованное сразу после того, как был сбит Боинг MH-17. Затем, правда, он всячески опровергал свою причастность к трагедии.​

Критика из Фейсбука: с чем пришел к дебатам Навальный

О лидере уличного протеста в России последних месяцев принято говорить аккуратно. Не нравится – лучше промолчите. Других навальных у нас для вас нет. Но в последнее время критиков оппозиционера все-таки прибавилось – причем не в стане кремлеботов. А среди «своих». В чем они обвиняют политика?​

Обвинение первое. «Навальный как Путин»​

Самый популярный упрек Алексею Анатольевичу – посмотрите, да он же на самом деле вылитый Владимир Владимирович. Авторитарен? Конечно. Попробуйте покритиковать Навального в соцсетях. Мгновенная армия сторонников политика заклюет вас в комментариях – не хуже кремлеботов.

Как не было России без Путина для адептов «Наших» и «Россий Молодых», так нет будущего без Навального для его политического актива. А какая у Алексея политическая позиция, напомните-ка? Когда надо Федосеева, когда надо – Шукшина. Хочет – заигрывает с левыми, нужно уйти вправо – уходит вправо.​

Обвинение второе. «​Навальный как Гитлер»​

Да он же фашист, вы посмотрите на него! Это, кажется, один из самых популярных упреков политику. В каждом интервью Навального обязательно спросят про ролики движения «Народ» – «стань националистом», например, или про насекомых – где он как от мух мухобойкой отстреливается от кавказцев из пистолета.

Да даже видео против Навального — агитационная поделка, сделанная с подачи администрации президента, называлась «Гитлер 1945 / Навальный 2018 – Можем повторить!»

Наконец, «Русские марши», на которые Навальный ходил в нулевые – рука об руку с записными националистами.​

Обвинение третье. «​Навальный непоследовательный»​

Хотя и тут, как говорится, есть нюансы. Ходил-ходил, но когда либеральная общественность слишком возмутилась дружбой Алексея с зигующими, вдруг взял и перестал. «Заболел». Через год – снова захворал. Еще через год – не смог, дела.

Журналист Илья Азар – тогда еще работавший в Ленте.Ру – в 2012 году несколько дней подряд задавал Алексею Навальному вопрос об его отношении к националистическому шествию. Навальный сперва молчал. А потом все-таки ответил Азару – заблокировал его в Twitter'е.​

Обвинение четвертое. «Навальный кидает своих»

Главное обвинение последних недель – Алексей Навальный построил свое движение вокруг обожания себя. Есть только он, все остальные – в тени борца. Взять хотя бы последнюю историю Александра Туровского – волонтера штаба Навального, избитого ОМОНом во время штурма офиса политика. Туровский был госпитализирован, где его сутки стерегла полиция, позже доставлен в суд, где его оштрафовали на 500 рублей за неподчинение полиции. Туровский обвинил Навального в отсутствии любой поддержки. В ответ затравили уже самого Туровского – «а чего ты хотел, хочешь бороться – не жди подмоги». Теперь активист и вовсе рассказывает о прямых угрозах и травле со стороны сторонников Навального.​

Обвинение пятое. «​Навальный мочит коррупционеров по заказу других коррупционеров»​

Главные достижения Алексея Навального наряду с уличными акциями – разоблачительные расследования и фильмы о коррупционерах во власти. То против Дмитрия Медведева – «Он вам не Димон» – о богатствах российского премьера. То против вице-премьера Игоря Шувалова – о корги и частных самолетах. Политика за это не раз обвиняли в ангажированности – якобы фильмы зачастую мочат одних представителей власти в интересах других. Выдвигались версии о том, что Навальный делает разоблачения в пользу главы «Роснефти» Игоря Сечина.​

Обвинение шестое. «​Навальный уходит от неудобных вопросов»​

Наконец, если политик не хочет – или боится отвечать на неудобный, спорный вопрос, он никогда не будет этого делать. Спросите его чей Крым? Ответ будет – это вам не бутерброд.​

«Навальный зачем-то нанес удар по своей репутации»

Публицист Иван Давыдов еще до дебатов написал колонку, где назвал этот спор «бессмысленным ударом по собственной репутации».

«Он, кажется, устал от столичных либералов с их вечными поучениями. Но удар именно что бессмысленный, потому что никаких сторонников за Стрелковым-Гиркиным нет», – считал он.

Уже после окончания дебатов Иван Давыдов вышел в эфир Настоящего Времени, где подтвердил, что его оценка не изменилась.

Аймурзаев: Ну что вы скажете?

– Алексей Анатольевич зачем-то нанес по своей репутации не то чтобы какой-то смертельный или заметный, но все-таки удар. Что мы увидели? Мы увидели применительно к, я не знаю… От Стрелкова-Гиркина, в общем, что ожидал, то я и увидел. Человек с какими-то дикими конспирологическими теориями в голове, который рассказывает совершенно… я слушал ваш эфир, вы делали вставки, вы понимаете, о чем я говорю,

Олевский: Рассказывает про историю того, как Запад поработил Россию.

– Да, подчинил Россию со времен динозавров, конечно.

Олевский: Он в это верит, то есть там серьезно все было. Я думаю, что это не шутка.

– Мы увидели, что есть человек, который работал в ФСБ, у которого в голове какие-то такие вещи, которые там и должны быть, мы же видели его коллег по корпорации, которые правят страной, у которых примерно такое же мировоззрение. Стоило ли устраивать эти дебаты, чтобы сделать это открытие, чтобы подставиться, помаячив рядом с военным преступником, которого из непонятных соображений военным преступником назвать опасаешься – ну я не знаю.

Аймурзаев: Я уже успел во время эфира, надо сказать, мы средствами связи обладаем, первые такие даже есть замечания, что Навальный пытался подыграть ему, пытался понравиться, наоборот, избегал острых углов. Это чем можно объяснить? Ведь никто действительно, как вы справедливо говорите, не мешал с порога назвать этого человека тем, кем он является.

– Навальный почему-то думает, вы вспомните, что он писал в блоге своем до этих дебатов, почему-то думает, что за Стрелковым стоят какие-то, как у него это там формулировалось: «значимое число моих сограждан (в смысле его сограждан, в смысле наших с ним сограждан, россиян), которые разделяют»…

Олевский: Может, он думал, что люди, которые в Славянск пришли, ему помогут на улице?

– Мне кажется, это было бы осмысленным, если бы Стрелков представлял какую-то политическую силу, хоть как-то осмысленно, отвлекаясь от того, что ….

Олевский: Иван, извините, можно я задам вопрос, мне очень интересно, что вы на него ответите. И Сакен, кстати, тоже что на него ответит. Может быть, Навальный искал ключ к сотрудникам ФСБ, как с ними разговаривать, чтобы переубеждать, но, кажется, не нашел. Попытка зачтена? Да, нет?

– Я думаю, что Навальный не искал ключ. Навальный искал ключ к широким народным массам, которые ему мерещатся за Стрелковым, которых там нет, конечно же.

Аймурзаев: Ну тогда уж мне показалось, что эффективнее действительно с Прохановым дискутировать, по крайней мере, это было бы ярче.

Олевский: С идеологами, с Дугиным, который написал книгу «Четвертаятеория»​, страшную, ужасно идеологическую диверсию, которую всем надо прочитать, чтобы понять, как это работает изнутри.

– Странно, да, возможно, нам с вами больше понравились бы дебаты, действительно, с более ярким каким-то оратором. Стрелков уж очень оказался не только с ожидаемой аргументацией, но и очень бледным каким-то человеком оказался.

Олевский: Через сколько дней забудут эти дебаты?

– Послезавтра.