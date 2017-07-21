Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Бюст Шарафа Рашидова открыт на его родине

Бюст Шарафа Рашидова в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Фото взято с сайта jizzax.uz.

В центре Шараф-Рашидовского района Джизакской области (бывший Джизакский район, переименован в конце прошлого года) открыт бюст Шарафа Рашидова, сообщило информагентство УзА.

Бюст на площади районного центра открыли дочь Шарафа Рашидова Сайёра Рашидова и хоким Джизакской области Улугбек Узоков. Представители государственных и общественных организаций, а также родные Шарафа Рашидова возложили венки к подножью памятника.

27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова.

В Джизаке в настоящее время создается мемориальный дом-музей, готовятся к изданию сборник избранных произведений, книга памяти «Выдающийся сын нашего народа», создается документальный фильм о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова, сообщило новостное интернет-издание Gazeta.uz.

Back to top
XS
SM
MD
LG