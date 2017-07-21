ДУМК Кыргызстана рекомендовал мечетям читать приятный на слух азан

В мечетях города Бишкека азан будут читать в одно время. Такое поручение было дано по итогам совещания в Духовном управлении мусульман Кыргызстана с участием руководителя аппарата ДУМК Абибилы ажы Кадырбердиева и казы столицы Садридина ажы Маджитова, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Также было поручено отрегулировать время намаза в соответствии с правилами муфтията. Имамов мечети призвали к ответственности и попросили читать азан так, чтобы его приятно было слушать.

На совещании было отмечено, что необходимо отрегулировать звуковой диапазон звучания при чтении призыва к намазу, необходимо продолжать разъяснительную работу.

Ранее некоторые бишкекчане, живущие рядом с мечетями, обратились к властям города с просьбой принять меры к тому, чтобы в храмах была снижена громкость при чтении азана (призыв к молитве).

Вопрос недовольства местных жителей уровнем громкости азана в мечетях ранее обсуждался и в стенах Жогорку Кенеша Кыргызстана, где было предложено взять под контроль громкоговорители в мечетях. Тогда было сказано, что по закону запрещается беспокоить жителей с 11 вечера до 7 утра, и что в мечетях не соблюдается норма, по которой уровень громкости в громкоговорителях не должен превышать 40 децибел.