В Венесуэле в ходе всеобщей забастовки погибли два человека

В Венесуэле в четверг прошла всеобщая забастовка в знак протеста против политики правительства. В результате столкновений с полицией погибли два человека.

Была парализована работа торговых точек и транспорта во многих городах страны. На улицах были воздвигнуты баррикады. Жизнь в районах столицы Каракаса, являющихся оплотом оппозиции, почти остановилась. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у здания проправительственного телеканала Venezolana de Televisión.

Главное требование оппозиции – отказ правительства Николаса Мадуро от попыток изменить конституцию страны. Оппозиция также требует восстановления политических свобод и нормализации поставок населению продуктов питания и медикаментов.

Николас Мадуро назначил на 30 июля референдум, который должен утвердить создание особой конституционной ассамблеи, наделенной мандатом переписать конституцию с тем, чтобы расширить полномочия исполнительной власти и сузить область компетенции парламента, где большинство принадлежит оппозиции. Многие страны мира, к которым присоединилась Организация американских государств, призывают Мадуро не проводить референдум. Если президент не передумает, США могут применить санкции к Венесуэле, включая запрет на импорт нефти, ее главного источника валютных поступлений.

По словам представителей оппозиции, 85 процентов работающего населения страны участвовало в забастовке, по заявлению Николаса Мадуро, «сотни и сотни предприятий продолжали работать на сто процентов».