Землетрясение возле Турции и островов Греции, сообщают о двух погибших

Мощное землетрясение произошло у греческих островов и у побережья Турции в Эгейском море. В результате как минимум два человека погибли, есть разрушения, сообщают власти.

Мэр города Кос Гиоргос Киритсис сообщил СМИ Греции, что на острове погибли два человека и несколько получили ранения. Повреждены здания, а также морской порт. По официальным сообщениям, спасатели извлекли из-под завалов троих раненых.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 располагался в 10 километрах от Бодрума на глубине около 10 километров. На популярном летнем курорте было зафиксировано более 20 повторных толчков, сообщают власти.

В результате землетрясения жители ряда курортных городов в этом сейсмически опасном регионе в панике начали выбегать на улицы. Эсэнгюль Чивелек, губернатор провинции Мугла, сказал, что, по предварительной оценке, обошлось без жертв среди населения, лишь «незначительные травмы, вызванные паникой».