Еще один фермер в Узбекистане покончил жизнь самоубийством

Фермер из Касанского района Кашкадарьинской области Уктам Эшмурадов повесился в минувший вторник на летней терассе в своем поле. Как утверждают сообщившие об этом случае «Озодлику» источники из Касанского района, 43-летний фермер наложил на себя руки после избиения со стороны хокима за невыполнение плана по сдаче пшеницы. Однако сам хоким опроверг свою причастность к смерти фермера.

43-летний фермер из села «Октепа» в Касанском районе Кашкадарьинской области Уктам Эшмурадов покончил с собой 18 июля.

Об этом «Озодлику» сообщил один из касанских фермеров, по словам которого, в день трагедии молодой фермер был избит хокимом (главой района) за не невыполнение плана по сдаче пшеницы:

– В этом году у Уктама не удался урожай пшеницы. Ему не хватило 15 тонн, чтобы полностью выполнить план. По словам сына Уктама, хоким района пришел в его поле и потребовал полностью выполнить план, угрожал, что в противном случае, посадит его в тюрьму. Тогда фермер и хоким сильно поругались, хоким побил Уктама. Не выдержав такого позора, вечером того же дня фермер повесился на летней терассе в своем поле, – сообщил на анонимных условиях нашему радио один из касанских фермеров.

Другой фермер из Касанского района подтвердил «Озодлику» информацию о том, что фермер Уктам Эшмурадов действительно покончил с собой после избиения со стороны главы района:

– Хоким дал Уктаму пощечину, уходя, угрожал, что посадит его в тюрьму. В день трагедии Уктам остался ночевать вместе с сыном на летней терассе в своем поле. Утром его сын увидел, как отец висит на балке терассы. Говорят, что тело фермера отправили на экспертизу и заявили, что хоким не имеет к этому никакого отношения. Еще говорят, что дочь Уктама поцарапала хокиму лицо. Но я сам этого не видел, – сказал фермер из Касанского района, который был близко знаком с покойным.

​По его словам, прокуратура Касанского района ведет расследование по факту самоубийства Уктама Эшмурадова. Но, как добавил собеседник, заведено ли уголовное дело по факту самоубийства фермера, ему неизвестно.

​Репортеру «Озодлика» не удалось получить комментарий в прокуратуре Касанского района – на его телефонные звонки в прокуратуре никто не ответил.

Хоким Касанского района Бахтияр Раджапов подтвердил информацию о самоубийстве фермера Уктама Эшмурадова, но вместе с тем заявил, что не имеет никакого отношения к этому случаю.

На вопрос репортера «Озодлика»: «Говорят, что Эшмурадов повесился после того, как вы его побили, правда ли это?», хоким ответил следующее: «С чего вы взяли? У меня нет других дел, кроме как бить фермеров? Пожалуйста, больше не беспокойте меня по этому делу». После чего глава Касанского района отключил свой мобильный телефон.

Репортеру нашего радио пока не удалось связаться с родственниками покончившего с собой фермера Уктама Эшмурадова.

Напомним, что и ранее от жителей Касанского района поступали жалобы на неправомерные действия главы района Бахтияра Раджапова.14 мая в интернет-портал президента Шавката Мирзияева поступила жалоба, в которой утверждалось, что Раджапов побил местного жителя Бекзода Хусенова.

Тогда, отвечая на вопрос репортера «Озодлика» о жалобах в адрес хокима, сам Бахтияр Раджапов заявил следующее: «Зачем мне его бить? Он ведь и так маленький паренек. Этого не могло случиться. Кроме Хусенова нет другого человека, чтобы побить?! Я что, буду бить слабого и больного человека?!

Бахтияр Раджапов руководит Касанским районом с ноября 2015 года.

В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи, когда фермеры кончают жизнь самоубийством.

В 2015 году в Избасканском районе Андижанской области, выйдя из совещания с участием хокима и прокурора района, 29-летний фермер Нодирбек Хайдаров повесился в уборной фермерского хозяйства.

По словам источников «Озодлика», на собрании хоким и прокурор района сильно оскорбили молодого фермера за невыполнение плана по сдаче пшеницы.

В октябре 2014 года после унижений в местной администрации за невыполнение плана по сдаче хлопка покончил с жизнью фермер из Хазараспского района Хорезмской области Хабибулло Эгамбердиев.

В 2013 году в Янгиюльском районе Ташкентской области начальник местной милиции избил фермера Турсунали Содикова, который чуть позже скончался в больнице от сердечного приступа.