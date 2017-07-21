«Маньяка-лизуна» из Узбекистана задержали в Москве

Уроженец Узбекистана, которого подозревают в сексуальном насилии над женщиной на западе Москвы, задержан в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась женщина, работающая персональным тренером в фитнес-клубе, с заявлением о том, что мужчина на улице Крылатские Холмы подошел к ней сзади, схватил ее и совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо», – сказал собеседник агентства.

По его словам, «маньяка-лизуна» задержали в среду, он работает маляром и ранее не был судим.

По версии следствия, утром 16 июля мужчина применил насилие к ранее незнакомой ему 28-летней женщине, после чего скрылся.

Источник Lenta.ru в правоохранительных органах рассказал, что задержанный – 31-летний приезжий из Узбекистана, который ранним утром набросился на шедшую от метро на работу женщину, целовал и облизывал ее, а также трогал за выступающие части тела. Потерпевшая сразу же после произошедшего обратилась в полицию. Женщина опознала в задержанном напавшего на нее мужчину. Подозреваемый утверждает, что не причастен к преступлению, и вообще до сих пор девственник.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила задержание. Она сообщила, что 31-летний мужчина пристал к 28-летней женщине около станции метро «Крылатское» утром в воскресенье, 16 июля, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.