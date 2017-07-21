МВД РТ: побег родных беглого экс-командира ОМОНа планировался несколько месяцев (видео)

Начальник УВД Хатлонской области Таджикистана Искандар Солехзода сказал 20 июля на пресс-конференции, что родные Гулмурода Халимова, экс-командира ОМОН МВД и члена «Исламского государства», намеревались перебраться в Афганистан, чтобы примкнуть к ИГИЛ. Об этом сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Спецоперация по задержанию родных беглого полковника была проведена 4 июля сотрудниками УБОП МВД РТ на территории Восейского района. Однако задержанные оказали сопротивление, и правоохранители вынуждены были открыть огонь на поражение: четверо родственников Халимова были убиты, трое – арестованы.

Искандар Солехзода сказал следующее: «Чего они хотели, я думаю, всем известно. Перейти на ту сторону Пянджа и примкнуть к ИГИЛ. Все они были родственниками и сторонниками Халимова. Все у них было спланировано за несколько месяцев вперед».

При этом власти не говорят, каким оружием пытались сопротивлятся родственники Халимова. По словам Солехзода, Генпрокуратура продолжает расследование и «не все детали произошедшего афишируются, чтобы не мешать следствию», – отметил Солехзода.

Он также сказал, что замначальника УБОП Анвар Хусейнов, который лично принимал участие в спецоперации и получил ранение, был поощрен руководством правоохранительного ведомства. По его словам, сейчас состояние его здоровья стабильное.

​Полковник Гулмурод Халимов внезапно исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится рядах «ИГ». На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к исламистам в знак протеста против политики властей.