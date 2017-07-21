Солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Калифорнии. Ему был 41 год. Об этом сообщаетагентство Associated Press.

Музыкант был дважды женат, у него осталось шесть детей. По даннымтаблоида TMZ, в последние годы Беннингтон страдал алкогольной и наркотической зависимостью. В одном из интервью он заявлял о том, что у него были мысли о суициде.

Беннингтон стал вокалистом рок-группы Linkin Park в 1997 году. Самый известный альбом группы – «Meteora», а наиболее популярные песни – «Faint», «In The End», «Crawling», «Numb», «Breaking The Habit».