Стив Свердлов: Заявление о том, что я могу посетить Узбекистан, стало для меня неожиданной новостью
После семилетнего перерыва власти Узбекистана разрешили международной правозащитной организации Human Rights Watch (Хьюман Райтс Вотч) посетить страну. Об этом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз».
Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз», глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что официальный Ташкент готов к сотрудничеству с международными правозащитными организциями.
По словам Камилова, поездка делегации международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Узбекистан состоится в августе месяце. Делегацию HRW возглавит исследователь организации по Центральной Азии Стив Свердлов. Как сказал Абдулазиз Камилов, в этом вопросе МИД Узбекистана близко сотрудничает с исполнительным директором HRW Кеннетом Россом.
«Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы. Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», – заверил Абдулазиз Камилов.
В интервью «Озодлику» исследователь HRW по Центральной Азии Стив Свердлов сказал, что данное заявление министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова стало для него неожиданной новостью.
По словам Свердлова, международная организация обращалась к официальному Ташкенту с просьбой разрешить посетить Узбекистан, но до сегодняшнего дня не могла получить официальный ответ на свой запрос.
– Мы приветствуем любые заявления, которые говорят о том, что место для местного и международного гражданского общества в Узбекистане расширяется. Недавнее заявление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова нас в этом плане очень радует. Мы пока в процессе ожидания официального подтверждения наших заявок о визах. Но в любом случае мы позитивно смотрим на эти высказывания, потому что в контексте Узбекистана эти комментарии говорято важном новом отношении. Но я думаю, что вопрос о визите или возвращении Human Rights Watch, естественно, связан с более важными процессами так называемой оттепели. И для того, чтобы мы могли сказать об улучшении в Узбекистане, мы конечно надеемся на существенные шаги в области прав человека в этой стране. Был недавний визит Верховного коммисара ООН по правам человека в Узбекистан, а также пока на бумаге принимается еще несколько важных реформ в области судопроизводства и Уголовного кодекса, – сказал нашему радио Стив Свердлов.
Вместе с тем, он подчеркнул, что «Human Rights Watch продолжит призывать власти Узбекистана к немедленному освобождению из тюрем политических заключенных, в частности, журналистов Дильмурода Саидова (Сайида) и Солиджона Абдурахманова, состояние здоровья которых остается тяжелым».
– Я думаю, что в предстоящий День независимости в сентябре будет еще одна возможность для президента Мирзияева подчеркнуть свое отношение к этим вопросам и выполнить международные обязательства в области прав человека, – сказал «Озодлику» исследователь HRW по Центральной Азии Стив Свердлов.
Стоит напомнить, что во время пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что «визит международных правозащитников в страну не означает, что все их требования и условия будут выполнены властями».
Он пояснил, что сотрудничество должно основываться на принципах взаимоуважения и «недопущения какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела».
– Кроме того, необходимо уважать наши традиции, наши обычаи и понимать специфику, – сказал Абдулазиз Камилов.
Напомним, что 17 июля Абдулазиз Камилов прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз».
В ходе политических переговоров на высоком уровне, прошедших между Европейским Союзом и правительством Узбекистана после смерти первого президента Ислама Каримова, были обсуждены вопросы демократии и ситуации с правами человека в Узбекистане, а также подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию экономики страны.
Офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Международная организация следила и анализировала ситуацию с правами человека в Узбекистане.
Однако после кровавых событий в Андижане в 2005 году официальный Ташкент стал препятствовать деятельности организации внутри страны и отказал в аккредитации двум представителям Human Rights Watch – Олегу Воронцову и Стиву Свердлову.
В декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства HRW в Ташкенте.
В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии