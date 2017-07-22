Блогер из Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана Шермухаммад Абдугафуров поделился с «Азаттыком» (Кыргызской редакцией Радио Свобода) мнением о вопросах интеграции узбекской молодежи в общество.

Азаттык: В узбекской блогосфере часто говорят о недостаточном стремлении узбекской молодежи к получению образования и вовлечению в общество. Насколько проблема серьезна? Какую оценку мы можем дать кыргызстанской узбекской молодежи?

Шермухаммад​ ​Абдугафуров: По поводу других мест не знаю, но касательно родного Сузакского района не могу сказать, что узбекская молодежь там стремится получить образование. Многие стараются как-нибудь закончить 9 классов, получить аттестат и уехать в Россию. К примеру, если до 9 класса в школах по нескольку параллельных классов, то 10-х классов уже намного меньше.

Во-первых, они не могут найти ответы на вопросы о том, где смогут трудоустроиться после окончания вуза. Они видят, что многие выпускники университетов не могут найти работу, они уезжают в Россию. Видят, что человек получает вузовский диплом, потом на работе в школе, банке или другом месте зарабатывает 10 тысяч сомов, а окончивший 9 классов едет в Россию, отправляет домой по 40-50 тысяч рублей, покупает машину, строит дом. В результате первые задаются вопросом, чего добился он и чего добился человек, который не может правильно написать свою фамилию.

Во-вторых, нельзя сказать, что в школах с узбекским языком обучения качество образования лучше. Сильные учителя уходят на пенсию. Среди молодых таких специалистов нет. Мы видим преподавателей, которые не могут работать с простой программой Word. Учителем сегодня быть не модно.

В-третьих, существует языковая проблема. Выпускники узбекских школ не знают кыргызский и русский языки. Общереспубликанский тест проводится на русском и кыргызском языках. Поэтому многие, кто хочет поступить в вуз, после 9 класса переводятся в русские школы. Необходимо рассмотреть вопросы реформирования узбекских школ. Возможно, будет более правильно сделать из них русские или кыргызские школы с углубленным изучением узбекского языка и литературы.

Азаттык: Сообщается о том, что многие из присоединившихся к религиозно-экстремистским организациям – узбекской национальности. В чем причины, как вы думаете?

​Шермухаммад​ Абдугафуров: Ответ на этот вопрос касается первой части нашего разговора. Очень легко соблазнить человека без образования. Тому свидетельством является то, что многие подозреваемые, обвиненные в экстремизме или терроризме – мигранты, трудящиеся в России. Кроме того, есть проблемы в религиозном образовании. Некоторые считают, что все, что на арабском языке – ислам. Хорошо, если бы люди не следовали за теми, кто приезжает из Саудовской Аравии, Пакистана или Турции, а следовали за нашими религиозными учеными. Необходимо усилить разъяснительную работу среди религиозных деятелей и молодежи. Сейчас такая работа проводится. Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности принимает меры для задержания лиц, пропагандирующих идеи экстремизма.

Возможно, мое мнение многие не поддержат, но лично я считаю, что религиозные взгляды некоторых переходят грань. Стало много случаев, когда девочкам не дают образование, не выпускают на улицу, отдают замуж в раннем возрасте. Некоторые одеваются, как арабы или пакистанцы. Не знаю, правда или нет, но бывает, что оказывают давление на женщин без платков или мужчин, которые не посещают мечеть. Кыргызстан – светское государство. Поэтому сохранение правил светского государства правильно. Конечно, есть те, кто за такие слова называет человека врагом ислама или неверным.

Азаттык: Говоря о проблеме интеграции узбекской молодежи в общество, правозащитники указывают и на события 2010 года. Что вы думаете по этому поводу?

Шермухаммад​ Абдугафуров: После событий 2010 года среди молодежи узбекской национальности усилилось неверие в будущее. В качестве примера могу привести себя. Думал, что я здесь не нужен и должен уехать. Но друзья со всего Кыргызстана и мой многонациональный коллектив помогли мне отвергнуть такие мысли.

В то время многие молодые люди изменили свое мнение, хотели уехать за границу, некоторые даже получили гражданство России. Родители хотели того же. Но ситуация сейчас другая, многие парни и девушки учатся в вузах и устраиваются на работу. Если государственные и неправительственные организации, молодежные отделения политических партий будут проводить работу по интеграции узбекской молодежи в общество, они принесут пользу государству.

Азаттык: Давайте поговорим о вас. Знаю, что вы блогер, известный среди узбекского населения. Вы заняли первое место среди узбекоязычных блогеров. Чем занимаетесь сейчас?

​Шермухаммад​ Абдугафуров: Не хотелось бы хвастаться тем, что я известный блогер. С 2012 года занимаюсь написанием блогов на узбекском языке. В целом я пишу об Узбекистане, проблемах, влиянии международных событий на Узбекистан. Возможно, причиной этому является разница в уровне свободы слова между Кыргызстаном и Узбекистаном. Потому что не всегда безопасно писать об Узбекистане, находясь в Узбекистане. Поэтому в узбекской блогосфере было много свободного места. В 2014 году прошел конкурс среди узбекоязычных блогеров, где я занял третье место. В 2015 году прошел аналогичный конкурс, но правила изменились, теперь там могут принимать участие только блогеры Узбекистана.

Сейчас я пишу меньше, не хватает времени. Кроме того, с осени 2016 года мои блоги перестали открываться в Узбекистане. Сначала я думал, что это технические проблемы. Чтобы решить вопрос взял новый домен и хостинг, перекопировал блоги. Но и потом они не открыватлись. Тогда я понял, что меня блокируют. Мне это непонятно. Блокировка моего блога была неожиданной, тем более в период, когда в стране ожидают возвращения таких организаций как «Хьюман Райтс Уотч» и Би-Би-Си, начали открыто говорить о проблемах, в отличии от времени правления Ислама Каримова, когда журналистика была плохой, и были рамки. Не понимаю, какую опасность представлял мой блог, на который ежедневно заходит 150-200 человек. Я воспринял это как высокую оценку моему маленькому труду. Может быть, после интервью с «Азаттыком» мой блог откроют.

Беседовал журналист «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) Санжар Эралиев​