Этнические узбеки Кыргызстана просят поддержки у Шавката Мирзияева

Общественно-литературный фонд узбекской молодежи «Бегайым» в Джалал-Абаде направил открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, где поднимается вопрос возобновления кыргызско-узбекских отношений.

В опубликованном в социальных сетях письме говорится, что усиленный режим на контрольно-пропускных пунктах между двумя странами негативно сказывается на визитах родственников, поступлении литературы, газет и журналов из Узбекистана в Кыргызстан, а также просвещении узбекского населения в Кыргызстане.

В открытом письме они просят не забывать об этнических узбеках, живущих за границей, приводя в пример деятельность в этом направлении кыргызстанского правительства. По их словам, правительство КР уделяет внимание этническим кыргызам в других странах. Так, по их словам, студентам-кыргызам в Узбекистане выделяют места для обучения в вузах, поэтому они просят рассмотреть вопрос выделения мест для студентов-узбеков в университетах РУз.

Узбекистан в 2010 ужесточил режим на контрольно-пропускных пунктах на границе с Кыргызстаном. Улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном началось с момента прихода к власти президента Шавката Мирзияева. В частности, активизировалось сотрудничество в области культуры, уточнения границ.

В Кыргызстане узбеки составляют 14 процентов населения.