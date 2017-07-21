В Казахстане мужчина стрелял в прокурора и полицейского и застрелился сам

В Акмолинской области РК мужчина ранил прокурора и полицейского после чего, как официально утверждается, застрелился. Областной департамент внутренних дел сообщает, что 20 июля неизвестный мужчина, находясь у здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника районной прокуратуры и сотрудника РОВД, после чего скрылся на автомобиле.

Тело подозреваемого, заявляет полиция, найдено возле машины спустя 10 минут. В сообщении полиции говорится, что мужчина «покончил жизнь самоубийством выстрелом в область сердца».

Полиция установила подозреваемого как 61-летнего подсудимого по уголовному делу «о хищениях», расследуемом антикоррупционной службой.

Оружие направлено на экспертизу, начато расследование. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние – стабильное, говорится в сообщении полиции.