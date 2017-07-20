В Андижане охранники детских садов жалуются, что их принуждают заниматься ночным доносом

По словам двух охранников детских садов в Булакбашинском районе Андижанской области, обратившихся в редакцию «Озодлика», участковые инспекторы принуждают их записывать госномера автомобилей, проезжающих по улицам в ночное время и предоставлять им эти списки. Сотрудник районного отдела внутренних дел подтвердил нашему радио эту информацию, добавив, что такое поручение охранникам детсадов было дано в целях усиления мер безопасности.

По словам охранника детского сада в Булакбашинском районе Андижанской области, помимо выполнения своих прямых обязанностей, с недавнего времени по поручению сотрудников правоохранительных органов он начал выполнять дополнительную работу:

– Ко мне пришел участковый инспектор и поручил с 12 часов ночи до самого утра сидеть на улице и дежурить. На самом деле, мы должны охранять только территорию и здания детского сада. Но теперь нас принуждают сидеть ночью на улице и записывать номер каждой проехавшей машины, несмотря на то, в какую сторону она проехала – в сторону города Андижана, либо другую. Хотя в ночное время очень трудно увидеть и запомнить номер каждой проехавшей машины. Если нам не удается запомнить номер, то мы записываем марку проехавшего автомобиля, – говорит «Озодлику» охранник одного из детсадов в Булакбашинском районе.

По словам охранника другого детского сада в этом же районе, попросившего нашу редакцию не разглашать его имени, такие поручения от правоохранительных органов они не получали даже в годы правления прежнего презитдента Ислама Каримова:

– Участковый инспектор вынудил нас написать расписку, в которой мы обязуемся доложить в правоохранительные органы информацию о каждом человеке, который прошелся ночью по улице, и о каждом проехавшем автомобиле. Вчера в 12 часов ночи участковый пришел вместе с посбонами, чтобы проверить нас. От них шел запах алкоголя. Я возмущенно сказал участковому инспектору, что работая на одной ставке получаю всего лишь 400 тысяч сумов (чуть больше 50 долларов США), и что следить на прохожими и автомобиля входит в обязанности посбона. Однако участковый ответил мне, что это поручение нового министра внутренних дел. По его словам, теперь охранники всех детсадов должны выполнять это поручение. Сказали, что до празднования Дня независимости мы будем заниматься подобным доносом, – сказал нашему радио охранник второго детского сада в Булакбашинском районе.

По его словам, в эти дни сотрудники правоохранительных органов задерживают и уводят в отделение милиции каждого местного жителя, вышедшего на улицу в ночное время:

– Сейчас стало осень опасно ходить по улицам в ночное время. Людей, которые ходят по улицам после 11 часов ночи, увозят в отделение милиции и допрашивают. Недавно у матери моего знакомого поднялось давление, в 12 часов ночи он пошел за лекарствами в аптеку, но по дороге его задержали сотрудники правоохранительных органов и увезли в отделение. Он говорил им, что вышел на улицу за лекарствами, но милиционеры все равно не поверили ему. Потом он был вынужден поднять скандал и заявил им, что если вдруг с его матерью случится что-то плохое, то он не оставит их в покое. Спустя полчаса после задержания его все-таки отпустили, – говорит «Озодлику» охранник одного из детсадов в Булакбашинском районе.

Не представившийся сотрудник РОВД Булакбашинского района подтвердил нашему радио информацию о том, что охранников детских садов принуждают дежурить на улице в ночное время:

– Такое дежурство ведут сейчас не только охранники детских садов, но и аксакалы махаллей. Они ставят на улице стол и стул, сидят и следят за тем, кто прошел или проехал по улице в ночное время. Наш президент поручил нам снизить уровень преступности, поэтому мы усилили меры безопасности, – заявил сотрудник РОВД Булакбашинского района.

По его словам, аналогичные мероприятия проводятся и в других районах Андижанской области.

Напомним, что во время видеоселекторного совещания, посвященного деятельности правоохранительных органов, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике работу сотрудников органов внутренних дел и заявил, что в республике каждое пятое преступление, связанное с кражей и мошенничеством, остается нераскрытым. Тревожным президент назвал уровень преступности среди молодежи и женщин. По словам главы государства, в 2016 году учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более 1000 преступлений.

Во время видеоселекторного совещания в феврале месяце президент Шавкат Мирзияев предложил объявить каждый четверг в Узбекистане днем предотвращения и профилактики преступности.