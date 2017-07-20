Президент КР считает, что переход на латиницу отдаляет тюркские народы друг от друга

Как сообщило сегодня Радио «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), своим мнением Атамбаев поделился во время выступления на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в Бишкеке, организованный по его инициативе. По словам президента, каждое предложение о смене алфавита содержит новое объяснение причины.

«Вот, например, называют причину: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?», – цитирует аппарат президента главу государства.

«Постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы. И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов и в Российской Империи, и в СССР», – добавил Атамбаев.

Глава КР отметил, что разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. «Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и всей Евразией. Чынгыз Айтматов, Мухтар Ауэзов – целая плеяда наших ученых и писателей творила на кириллице, и она их устраивала», – сказал он.

После развала СССР Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан перешли на латиницу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2017 года принять стандарт казахского алфавита на латинице.