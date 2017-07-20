В Киеве проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили ровно год назад. На ней присутствуют друзья и коллеги Шеремета, а также неравнодушные люди. Они несут цветы и зажигают свечи на перекрестке, где 20 июля прошлого года был взорван автомобиль, в котором журналист ехал на работу. На обочине установлен баннер с вопросом «Кто убил Павла?»

После завершения траурных мероприятий участники акции шествием пройдут к зданию Службы безопасности Украины, Администрации президента и Министерства внутренних дел, потребуют расследовать убийство журналиста.

На прошлой неделе Комитет защиты журналистов раскритиковал украинское расследование убийства Шеремета. В докладе международной организации отмечается, что за прошедший год Украина так и не продвинулась в расследовании. Власти Украины называют это убийство политическим и не исключают, что его заказчик был связан с Россией, но никаких очевидных доказательств так и не было представлено.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист. В 1990–2000-х годах он руководил отделом специальных информационных проектов на российском телеканале ОРТ, впоследствии – «Первом канале». С 2014 года Шеремет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».

20 июля прошлого года в центре Киева в автомобиле, которым управлял Шеремет, сработало самодельное взрывное устройство.

Правоохранительные органы Украины считают, что Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии. Россия обвинила в гибели Шеремета украинские власти, которые, как полагают в Москве, «не сумели обеспечить безопасность» журналиста.