В Москве неизвестные распылили газ на дом журналистки Юлии Латыниной

В Москве неизвестные минувшей ночью напали на дом, в котором живет журналистка Юлия Латынина. Как сообщает «Эхо Москвы», преступники распылили на здание газ неизвестного состава.

Помимо самой Латыниной, пострадали еще семь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей. Журналистка не намерена обращаться в полицию. «Я в этой комедии участвовать не буду», – заявила Латынина.

В августе прошлого года неизвестные облили Юлию Латынину фекалиями. Полиция позднее подтвердила, что нападение на журналистку было связано с ее профессиональной деятельностью, однако о дальнейших результатах расследования ничего не сообщалось.

Юлия Латынина известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. Кандидат филологических наук. Постоянно выступает на «Эхе Москвы», пишет в «Коммерсантъ» и «Ежедневный журнал», где крайне жестко и язвительно комментирует действия российской власти.