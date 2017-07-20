Американскому сенатору Джону Маккейну проведена операция по удалению опухоли мозга

Врачи на прошлой неделе удалили злокачественную опухоль головного мозга сенатору Джону Маккейну, сообщили вечером в среду лечащие врачи Джона Маккейна.

80-летний Джон Маккейн, согласно первоначальным заявлениям, перенес на прошлой неделе в пятницу операцию по удалению тромба в сосудах мозга. Ныне врачи разъяснили, что появление тромба спровоцировала агрессивная опухоль мозга, которая была удалена с помощью так называемого минимально инвазивного хирургического вмешательства. Джон Маккейн хорошо перенес операцию, он был выписан из больницы на следующий день и сейчас находится дома.

Согласно статистике, пациенты, перенесшие подобную операцию, в среднем живут около 14 месяцев. Джон Маккейн в прошлом перенес три операции по удалению меланомы. Последний раз рак кожи был диагностирован в 2002 году. С тех пор сенатор проходил регулярные обследования.

Джон Маккейн, ветеран вьетнамской войны, кандидат в президенты от Республиканской партии в 2008 году, является одним из самых влиятельных и авторитетных законодателей США. Он возглавляет сенатский комитет по делам вооруженных сил. Он традиционный критик российского президента Владимира Путина и сторонник жестких мер воздействия на Кремль.