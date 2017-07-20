Вузы Узбекистана не приняли документы у абитуриенток в коротких юбках и хиджабах

В этом году от девушек в хиджабе, желающих сдать документы в вузы Узбекистана, потребовали завязать платки сзади узелком и не надевать мусульманскую одежду. Им было заявлено, что в противном случае, документы у них не примут. Аналогичное требование прозвучало и в адрес абитуриенток, носящих короткие юбки и шорты.

У девушек в хиджабе не приняли документы в вуз

От девушек, желающих подать документы в Кокандский государственный педагогический институт, потребовали завязать платки сзади узелком и не надевать мусульманскую одежду.

По словам источника, сообщившего об этом «Озодлику», некоторые девушки, мечтавшие стать студентками, были вынуждены выполнить требование администрации вуза:

– Все мои родственницы носят хиджаб. Когда они пошли сдавать документы в пединститут, им заявили: «Либо снимай свой хиджаб, либо завяжи платок сзади по-узбекски». Девушки были вынуждены согласиться на такое требование и завязали платки сзади в узелок, – говорит собеседник.

Студент Кокандского государственного педагогического института, участвовавший в процессе подачи абитуриентами документов в вуз, подтвердил нашему радио информацию о том, что администрация данного вуза просила абитуриенток в хиджабе не носить мусульманскую одежду на территории высшего учебного заведения:

– Я видел одну девушку в хиджабе, которая сдавала документы в пединститут. От нее не потребовали снять хиджаб, просто очень вежливо попросили завязать платок сзади узелком. Ей сказали, что везде установлены камеры, и в случае, если девушка попадет на камеру видеонаблюдения, то администрация вуза может выслушать нарекание в свой адрес, – сказал «Озодлику» студент кокандского пединститута.

Ответственный за принятие документов абитуриентов сотрудник Кокандского государственного педагогического института по имени Ойбек, услышав по телефону вопрос репортера «Озодлика» о том, что администрация вуза запрещает девушкам в хиджабе носить мусульманскую одежду, прервал связи и больше не отвечал на звонки нашего репортера.

Между тем, Узбекская редакция Би-Би-Си сообщила о том, что в Андижанском государственном университете в этом году не приняли документы у абитуриенток в хиджабе.

Представители данного вуза подтвердили эту информацию, добавив, что исполняли требование, поступившие из Ташкента.

Помимо этого, пользователи соцсетей оставили сообщения на странице «Озодлика» в Facebook'е о том, что во многих вузах по всему Узбекистану абитуриенткам в мусульманской одежде отказали в приеме документов.

Официальный запрет на культовую одежду

Не представившийся сотрудник Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана ограничился лишь кратким ответом о том, что в стране официально запрещено носить религиозную (культовую) одежду в общественных местах.

Согласно 1 части 184 статьи Кодекса РУз об административной ответственности, «появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях – влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток».

В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» также говорится о том, что «появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях не допускается».

Но вместе с тем, согласно статьи 31 Конституции Узбекистана, «Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой».

Дресс-код для абитуриентов

Ежегодно в Узбекистане процесс приема документов в вузы длится с 15 июня до 15 июля. Как сообщили источники «Озодлика» на местах, в этом году с проблемой при сдаче документов в вузы столкнулись также абитуриентки в шортах и коротких юбках.

– Моя племянница пошла сдавать документы в Джизакский политехнический институт, надев шорты. У нее не приняли документы. Ранее из-за каких-то недостатков ей уже трижды отказывали в приеме документов. Она смогла сдать документы с пятой попытки, – говорит нашему радио собеседница из Джизака.

​Представители узбекистанских вузов, в частности, сотрудники Государственного педагогического института в Навои подтвердили «Озодлику» информацию о том, что не приняли документы у абитуриентов, пришедших в открытой одежде:

– Этике одевания нужно следовать еще будучи абитуриентом. Ведь они будущие учителя, которые будут обучать молодое поколение, – сказал в разговоре с нашим репортером сотрудник Государственного педагогического института в Навои.

Напомним, что «Озодлик» уже сообщал о наличии жестких требований к одежде студентов в вузах Узбекистана.

Ранее были случаи, когда студенток ташкентских вузов. пришедших на учебу в джинсовых брюках, не пускали на занятия. А в Коканде студентов, не надевших галстук, заставляли убирать территории, окучивать деревья и белить стены.