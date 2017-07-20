Высшее образование в Туркменистане стало платным

Абитуриенты нового высшего учебного заведения Туркменистана только при сдаче документов на поступление узнали что обучение будет платным.

Сердар из Ашхабада рассказал «Азатлыку» (Туркменской редакции Радио Свобода), что при сдаче документов на поступление в институт Общественного хозяйства, начавший действовать в текущем году выяснил, что обучение на платной основе и был вынужден отказаться от поступления. Сердар отмечает, что в информации об условиях поступления в ВУЗ не указано, что обучение на платной основе.

Недавно на заседании Кабинета Министров было заявлено о начале работы Института Общественного хозяйства, но будет ли обучение платным или нет не уточнялось. Получить официальную информацию об условиях обучения в самом ВУЗ-е не удалось.

Вместе с тем еще несколько высших учебных заведений страны ввели платную форму обучения. Эту информацию «Азатлыку» подтвердили, в частности, в Институте народного хозяйства.

По словам собеседников «Азатлыка», эта новость озадачила абитуриентов, желавших поступить в институт, так как многие рассчитывали на поступление своими силами и возможность получения стипендии. Семьи с низким достатком не в состоянии обучать своих детей на платной основе.

По словам жительницы Марыйской области Айны, во многих ВУЗ-ах страны из-за большого количества желающих, а также абитуриентов, попавших в списки за взятки, шансы на поступление на бесплатные факультеты крайне ограничены.

Кроме того, для подачи документов в каждый ВУЗ необходимо заново оформлять справки.

«Если при поступлении ты поменял ВУЗ, приходится собирать медицинские справки и заново менять документы, а это лишние расходы и проблемы», – рассказала Айна.

«Абитуриенты, которые не в состоянии платить за обучение, зная что образование стоит 5400 манат в год, не стали бы оформлять документы для поступления. Некоторым семьям трудно найти средства даже на получение справок в медицинских учреждениях, на которые каждый абитуриент тратит 250-300 манат», – рассказал «Азатлыку» житель Ашхабада.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году упоминал о платной учебе. Глава государства, заявив о важности наличия грамотных специалистов высшей категории для развития страны, отметил необходимость перехода на платное обучение.

По официальным данным в 2017-2018 учебном году высшие учебные заведения Туркменистана планируют принять 8 308 студентов.