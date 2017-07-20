В России предполагаемый создатель «групп смерти» получил более 3 лет в колонии-поселения

Тобольский районный суд приговорил 22-летнего Филиппа Будейкина, также известного как «Филипп Лис», к трем годам и четырем месяцам колонии поселения. Его обвиняли в доведении до самоубийства и попытке склонения к суициду.

«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», – сказала помощница судьи Эльвира Якубова.

В пресс-службе суда «Интерфаксу» сказали, что Филипп Будейкин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По версии следствия, обвиняемый в апреле-мае 2016 года «распространял среди несовершеннолетних пропаганду суицида и склонял их к его совершению».

Следователи в суде рассказали о двух эпизодах: Будейкин якобы склонял к суициду 16-летнюю жительницу Астрахани, которую позже отговорили от самоубийства сотрудники ФСБ. Также «Филипп Лис» якобы убедил покончить с собой 17-летнюю девушку из поселка Прииртышский в Тобольском районе Тюменской области. Девушку спасли медики.

В мае 2016 года «Новая газета» опубликовала статью «Группы смерти». В ней утверждалось, что во «Вконтакте» существует секта, склоняющая подростков к самоубийствам, и что жертвами закрытых групп стали до 130 школьников. Позже о «новой опасной игре в социальных сетях» сообщали издания разных стран мира. На волне интереса к этой теме Государственная Дума приняла поправки в Уголовной кодекс и ввела наказание за создание «групп смерти».