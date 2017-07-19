В Татарстане судят «избивших людей при обыске» полицейских

Суд в Татарстане рассмотрит дело в отношении двух сотрудников отдела МВД по борьбе с организованной преступностью города Набережные Челны, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. По информации российской правозащитной организации «Зона права», дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Сотрудники полиции Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин обвиняются также в незаконном обороте оружия и фальсификации доказательств.

По информации следствия, в августе 2016 года Гарифуллин и Сафин ворвались в коллегию адвокатов и избили находящихся там людей. В феврале 2017 года полицейские незаконно купили обрез ружья, а затем, как считает следствие, заставили местного жителя признаться в совершении преступления и завели в отношении него уголовное дело.