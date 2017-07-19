Мирзияев ужесточил контроль за безопасностью гражданской авиации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление​ «О мерах по совершенствованию деятельности Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов».

По причине выявленных в сфере гражданской авиации проблем глава государства поставил перед Госавианадзором ряд новых задач, сообщает Nuz.uz.



Согласно документу, в структуре аппарата Госавианадзора будут образованы отдел учета и надзора за эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов со штатной численностью в количестве 3 единиц и отдел эксплуатационной инспекции иностранных эксплуатантов со штатной численностью в количестве 3 единиц.



По статусу начальник Госавианадзора приравнивается к первому заместителю министра.



Госавианадзору совместно с Министерством юстиции Узбекистана и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок поручено внести в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в Кодекс Об административной ответственности, предусматривающие предоставление Госавианадзору право рассматривать в установленном порядке в пределах своих полномочий дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, усиление ответственности за совершение этих правонарушений.