В Узбекистане следователи сломали мужчине ногу на допросе (видео)

Акмаль Хасанбоев, проживающий в селе «Ём» в Зааминском районе Джизакской области, утверждает, что сотрудники милиции сломали ему ногу, чтобы вынудить его дать признательное показание о торговле наркотиками. По словам мужчины, в результате ударов по пяткам резиновой дубинкой у него треснули кости ног. Однако дежурный РОВД Зааминского района заявил «Озодлику», что данный случай не был зарегистрирован в отделении милиции.

Как рассказывает «Озодлику» работающий могильщиком 38-летний житель села «Ём» в Зааминском районе Джизакской области Акмаль Хасанбоев, 27 июня он был задержан сотрудниками районного и областного уголовного розыска и увезен в отделение милиции города Даштабад. По словам мужчины, в городском отделении милиции его подвергли жестоким пыткам:

– Четверо сотрудников милиции силой держали меня, еще двое не переставая били дубинками по пяткам. Они угрожали мне, что сломают мне шею, посадят в тюрьму, убьют. Следователи требовали, чтобы я признался в продаже наркотиков. Не выдержав сильных болей, я потерял сознание, – говорит нашему репортеру Акмаль Хасанбоев.

Как говорит младший брат Акмаля Хасанбоева, Бахром, его брат был задержан по подозрению в продаже наркотиков. Но вместо проведения следственных действий на законных основаниях, сотрудники милиции подвергли задержанного пыткам, в целях получения признательных показаний:

– Мой брат дал одному знакомому 4-5 штук высушенного мака для лечения простуды. Потом этого человека задержали и он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что взял мак у моего брата. Когда брата задержали, его пытали, чтобы он признался в продаже мака и сообщил им, где хранится остальная часть наркотиков. В 11 часов ночи в день задержания я пошел искать брата в отделение милиции. Оттуда его вывели сильно хромающим, – говорит Бахром Хасанбоев.

На завтрашний день после случившегося, когда Акмаль Хасанбоев не смог наступить на поврежденную ногу, его брат решил отвезти его в отделение травматологии Джизакской областной больницы.

В больнице ему сделали рентген ноги и сообщили, что нога не травмирована.

Но после непрекращающейся боли в ноге 10 июля Акмаль Хасанбоев был вынужден обратиться в поликлинику Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии в Ташкенте.

– Там выяснилось, что у брата сломаны кости ног. 14 июля в Ташкенте ему прооперировали ногу, – сказал «Озодлику» брат Акмаля Хасанбоева.

По словам Акмаля Хасанбоева, в день применения пыток в отделении милиции он смог запомнить двух сотрудников правоохранительных органов – сотрудника отдела уголовного розыска Джизакского областного УВД по имени Ильхом и сотрудника РОВД Зааминского района Шерзода Юлдашева.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Джизакского областного УВД по имени Ильхом подтвердил, что знаком с делом Акмаля Хасанбоева. Когда репортер нашего радио сообщил ему о том, что житель Зааминского района Акмаль Хасанбоев обвиняет его и еще пяти сотрудников милиции в применении пыток, сотрудник Джизакского областного УВД молча выслушал его и не смог предъявить нашему репортеру никаких претензий. После чего он попросил нашего репортера перезвонить ему через 10 минут, а после и вовсе отключил свой мобильный телефон.

Так как мобильный телефон еще одного сотрудника джизакской милиции Шерзода Юлдашева был отключен, репортеру нашего радио так и не удалось с ним поговорить.

Как заявили «Озодлику» дежурные сотрудники РОВД Зааминского района и города Даштабад, ни в одном документе не зарегистрировано, что 27 июня Акмаль Хасанбоев был доставлен в отделение милиции.

По словам Бахрома Хасанбоева, после того, как в РОВД Зааминского района проигнорировали его жалобу, он решил обратиться в интернет-портал президента Узбекистана:

– Сотрудники портала направили мою жалобу в областную прокуратуру. Меня вызвали в прокуратуру Джизакской области, где я рассказал им о случившемся с моим братом. Кроме того, меня вызвали в районную прокуратуру. Сообщили, что начали расследование по моему делу. Но после этого ко мне никто не обращался, – сказал нашему радио Бахром Хасанбоев, младший брат Акмаля Хасанбоева, утверждающего о применении к нему пыток со стороны сотрудников джизакской милиции.

​Услышав по телефону вопрос репортера «Озодлика» о деле Акмаля Хасанбоева, не представившийся сотрудник прокуратуры Зааминского района прервал связь.

Напомним, что 9 февраля этого года во время селекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что не доволен работой сотрудников милиции и подверг их жесткой критике:

– В прошлом году из органов внутренних дел были уволены 4518 сотрудников, 966 из них – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? Если защитники порядка и закона сами совершают преступление, то к кому со своими проблемами должен обращаться простой народ?, – заявил в ходе февральского селекторного совещания президент Узбекистана.

В марте этого года в Узбекистане вступил в силу закон «Об органах внутренних дел». Как говорится в новом законе, сотрудникам органов внутренних дел запрещено прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Согласно этому закону, сотрудники милиции также обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физические или нравственные страдания.