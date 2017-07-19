Младшая дочь президента Таджикистана поработав диктором, стала зампредседателя банка
Зарина Рахмон, одна из дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона, назначена заместителем председателя «Ориёнбанка». Возглавляет банк ее родной дядя, известный предприниматель Хасан Асадуллозода. В банковском документе отмечается, что Зарина Рахмон была назначена на эту должность в начале 2017 года, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).
23-летняя Зарина Рахмон – шестая дочь главы государства, является выпускницей британского колледжа. В 2010 году зрители государственного телевидения Таджикистана узнали в новой ведущей дочь президента Зарину Рахмон, которая, получив образование за границей, в течение двух месяцев работала диктором и читала новости на английском языке.
Через несколько лет, в 2013 году, ее имя вновь появилось на страницах изданий в связи с бракосочетанием с Рамзом Зухуровым, старшим сыном Бега Сабура, главы Службы связи при правительстве Таджикистана.
В местной прессе довольно часто упоминаются имена трех детей президента Таджикистана: Озоды, Рустама и Рухшоны. 39–летняя Озода Рахмон с 2016 года возглавляет администрацию президента, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана.
29-летний Рустам Эмомали в этом году был назначен мэром Душанбе и позднее избран председателем городского маджлиса. Другая дочь Рухшона Рахмонова с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана. Семеро зятьев Эмомали Рахмона занимают должности в сфере экономики и финансов в правительстве.
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